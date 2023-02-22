Ekşi Sözlük neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük kimin, ne zaman kuruldu?

"Ekşi Sözlük neden kapatıldı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) dün akşam itibarıyla Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirdi. Sosyal medyanın en fazla ziyaret edilen ve binlerce kullanıcısı olan sitesi Ekşi Sözlük hakkında detaylar merak konusu oluyor. Sitenin açılıp, açılmayacağı kullanıcılar tarafından gündeme getiriliyor. Peki, Ekşi Sözlük kim tarafından kuruldu? İşte, detaylar...