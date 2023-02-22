22 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deprem sonrası ağır hasar alan Galeria İş Merkezi'nde kedi kurtarma operasyonu

Deprem sonrası ağır hasar alan Galeria İş Merkezi'nde kedi kurtarma operasyonu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2023 18:43
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. A Haber ekipleri bölgede Türk askerinin helikopterle kedileri kurtarmak için yaptığı çalışmaları yerinde görüntüledi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bölgede yaşananları canlı yayında aktardı. İşte detaylar...
Aleyna Ölmez ilk kez konuştu
Aleyna Ölmez ilk kez konuştu
Galeria İş Merkezi’nde kedi kurtarma operasyonu
Galeria İş Merkezi'nde kedi kurtarma operasyonu
İsmini Başkan Erdoğan koydu
İsmini Başkan Erdoğan koydu
RTÜK’ten Halk TV ve Tele1’e 5’er kez program durdurma cezası
RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e 5'er kez program durdurma cezası
Büyük yıkımın havadan görüntüsü
Büyük yıkımın havadan görüntüsü
Akar’dan İslahiye ve Nurdağı’na ziyaret
Akar'dan İslahiye ve Nurdağı'na ziyaret
Enkaz ittifakı deprem sonrası telaşa kapıldı!
"Enkaz ittifakı" deprem sonrası telaşa kapıldı!
Seyyar tamir aracı da görevde
Seyyar tamir aracı da görevde
Erdoğan Aleyna Ölmez’i ziyaret etti
Erdoğan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti
Danıştay kararıyla 5 mahalle enkaz altında kaldı
Danıştay kararıyla 5 mahalle enkaz altında kaldı
İzolatör sistemi hayat kurtardı
İzolatör sistemi hayat kurtardı
Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez’i ziyaret ediyor
Başkan Erdoğan Aleyna Ölmez'i ziyaret ediyor
Daha Fazla Video Göster