Deprem sonrası ağır hasar alan Galeria İş Merkezi'nde kedi kurtarma operasyonu

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. A Haber ekipleri bölgede Türk askerinin helikopterle kedileri kurtarmak için yaptığı çalışmaları yerinde görüntüledi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bölgede yaşananları canlı yayında aktardı. İşte detaylar...