21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Fatih'te korkunç olay! 2 katlı metruk bina çöktü

Son dakika | Fatih'te korkunç olay! 2 katlı metruk bina çöktü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
ABONE OL
Son dakika | Fatih’te korkunç olay! 2 katlı metruk bina çöktü

Son dakika haberi...Fatih 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA