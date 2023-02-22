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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hasta nakilleri açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hasta nakilleri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde orta düzeyde hasar tespit edilmesi üzerine, hastaların naklinin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

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