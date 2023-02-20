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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

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Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı kabul etti

Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'ndaki Şeref Salonu'nda kabul etti.

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