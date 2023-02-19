YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Üniversiteler hangi illerde uzaktan eğitim olacak?

YÖK BAŞKANI: ÜNİVERSİTELER İÇİN BİR DİZİ KARARLAR ALDIK

Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık" dedi.

İşte YÖK Başkanı Özvar'ın uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim konusunda yaptığı o açıklamalar: