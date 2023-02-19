YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Üniversiteler hangi illerde uzaktan eğitim olacak?
"Üniversiteler uzaktan eğitime ne zaman geçecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin ardından eğitimde de peş peşe kararlar duyuruldu. Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu şimdilerde binlerce üniversitelinin gündeminde iken YÖK Başkanı Erol Özvar'dan uzaktan ve hibrit eğitime geçişle ilgili önemli açıklamalar geldi. Peki, üniversiteler uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Üniversiteler hangi illerde uzaktan eğitim olacak?
"Üniversiteler uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Üniversiteler hangi illerde uzaktan eğitim olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasıda yer alıyor. 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi öncesinde üniversitelerde uzaktan eğitim kararı duyuruldu. Peki, Üniversiteler uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Üniversiteler hangi illerde uzaktan eğitim olacak?
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar uzaktan eğitim için 20 Şubat tarihini işaret etti.
YÖK BAŞKANI: ÜNİVERSİTELER İÇİN BİR DİZİ KARARLAR ALDIK
Özvar, deprem felaketi sonrası illerin tekrar kalkınmasında üniversitelere önemli roller düştüğünü belirterek, "2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümler için bir dizi kararlar aldık" dedi.
İşte YÖK Başkanı Özvar'ın uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ve hibrit eğitim konusunda yaptığı o açıklamalar:
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
"20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir."
UYGULAMALI PROGRAMLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECEK
YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda eğitim gören öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürebileceğini kaydetti.
Özvar, özel öğrenci ve kayıt dondurma durumu hakkında, "Özel öğrencilikle ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek. Talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi" dedi.
'DEPREMDEN ETKİLENEN ÜNİVERSİTELERİ EŞLEŞTİRDİK'
YÖK Başkanı Özvar, depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerin ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildiğine dikkat çekerek, İnönü Üniversitesi'nin Ankara Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin Gazi Üniversitesi ile Adıyaman Üniversitesi'nin Atatürk Üniversitesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi'nin Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile eşleştirildiğini duyurdu.
YÜZ YÜZE EĞİTİM VE HİBRİT EĞİTİM OLACAK MI?
Özvar, "2022/2023 bahar yarıyılına uzaktan öğretim usulüyle geçiyoruz. İnşallah nisan ayı gibi gerekli düzenlemeleri tekrar gözden geçirmek suretiyle imkanların el vermesi durumunda yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini ifade ediyoruz" dedi.
HİBRİT EĞİTİM NEDİR?
Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da biliniyor. En sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun online eğitim ile zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak ifade ediliyor. Hibrit eğitim içinde teknolojinin kullanılması öğrenimi kolaylaştıran bir etmen olarak dikkat çekiyor.
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