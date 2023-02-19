Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem büyük yıkıma yol açarken, okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunurken, "Okullar ne zaman açılacak" sorusunu yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu.
Özer, "Buradaki meslek lisesine iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ihtiyacını karşılayacağız. Bugünler birlik beraberlik günü. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
PAZARTESİ GÜNÜ 71 İLDE EĞİTİM BAŞLIYOR
Bakan Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak" sorusunu şöyle yanıtladı: Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak.
10 İL İÇİN KARAR VERİLECEK
10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde de son noktaya geldik. İnşallah pazartesi günü açıklayacağız.
48 BİN NAKİL YAPILDI
Nakille ilgili de şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık; Nakil olan öğrenciler pansiyonlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de FİNAL tarihi ertelendi! Detaylar netleşti, 46 - 47 - 48 - 49 yaşla emeklilik! 3600 gün hesabı! SSK, Bağkur, 4C'li için...
- TBMM arası uzadı! EYT görüşmeleri son dakika ertelendi mi, ne zaman yapılacak? EYT Meclis'e ne zaman gelecek, bugün mü?
- MEB son dakika açıkladı! 71 il için tarih netleşti! 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? 1,2,3,6,7,8,9,11,12. sınıflar için...
- Sosyal yardım alanlara müjde! Artış yaşandı, 1.997 - 2.392 - 4.336 TL oldu! Zamlı şekilde hesaplara yatacak! SED, Evde bakım, Aile Destek...
- EYT son dakika ne zaman Meclis'e gelecek 2023? EYT 21 Şubat Salı Meclis'e gelecek mi?
- YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler uzaktan eğitime ne zaman geçecek? Üniversiteler hangi illerde uzaktan eğitim olacak?
- 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödeme tarihi açıklandı mı?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, ne zaman? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?
- Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Aktif fay hattı nereden geçiyor?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek!
- İstanbul'da hangi okullar kapandı? İstanbul son dakika tahliye edilen okullar hangileri? İşte, 93 okulun isim listesi...
- Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!