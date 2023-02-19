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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2023
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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem büyük yıkıma yol açarken, okullar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulunurken, "Okullar ne zaman açılacak" sorusunu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu Gaziantep'te önemli açıklamalarda bulundu.

Özer, "Buradaki meslek lisesine iki tane ekmek fabrikası kuracağız ve buranın ihtiyacını karşılayacağız. Bugünler birlik beraberlik günü. Tüm ülkemize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

PAZARTESİ GÜNÜ 71 İLDE EĞİTİM BAŞLIYOR
Bakan Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak" sorusunu şöyle yanıtladı: Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak.

10 İL İÇİN KARAR VERİLECEK
10 il ile ilgili değerlendirmelerimizde de son noktaya geldik. İnşallah pazartesi günü açıklayacağız.

48 BİN NAKİL YAPILDI
Nakille ilgili de şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık; Nakil olan öğrenciler pansiyonlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklayacak.

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