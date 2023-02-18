İstanbul’da hangi okullar kapandı? İstanbul son dakika tahliye edilen okullar hangileri? İşte, 93 okulun isim listesi...

"İstanbul'da tahliye edilen okullar hangileri?" sorusu son dakika açıklamaların ardından sorgulanmaya başladı.İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 93 okulun tahliye edileceğini belirtildi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından binlerce bina hasarlan ve yıkıma uğradı. Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olurken, tahliye kararı hakkında detaylar birçok vatandaş tarafından merak konusu oluyor. İşte, detaylar...