İstanbul'da hangi okullar kapandı? İstanbul son dakika tahliye edilen okullar hangileri? İşte, 93 okulun isim listesi...
Son dakika haberine göre; İstanbul'da 93 okul için tahliyeye kararı verildi. Yapılan incelemelerde riskli okullar tek tek belirlendi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" denildi. İşte, 93 okulun isim listesi...
"İstanbul'da tahliye edilen okullar hangileri?" sorusu son dakika açıklamaların ardından sorgulanmaya başladı.İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 93 okulun tahliye edileceğini belirtildi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından binlerce bina hasarlan ve yıkıma uğradı. Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olurken, tahliye kararı hakkında detaylar birçok vatandaş tarafından merak konusu oluyor. İşte, detaylar...
VALİLİK AÇIKLADI: 93 OKUL BOŞALTILACAK
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu.Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında,
İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1.351'inin de riskli olduğu tespit edildi.Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı.
87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
İSTANBUL'DA HANGİ OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ?
İstanbul'da riskli olarak kabul edilen 93 okulun tahliye edileceğine yönelik son dakika açıklaması az önce geldi. Valilikten detaylı liste geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamasıyla okullar için alınan kararı duyurdu.
Bakan Özer yaptığı açıklamalarda tarihin değişebileceği sinyalini vermişti. Yeni bir açıklamada bulunan 20 Şubat'ta 10 il için alınan kararı yeniden değerlendireceklerini bildirdi. Sürecin nasıl ilerleyeceği yapılan değerlendirmeler ardından belli olacak.
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- İstanbul'da hangi okullar kapandı? İstanbul son dakika tahliye edilen okullar hangileri? İşte, 93 okulun isim listesi...
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