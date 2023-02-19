CHP yandaşlarının 'Elbistan'da deliller karartıldı' iddialarına başsavcılıktan yalanlama: Belgelere el konuldu muhafaza altına alındı
CHP yandaşı Murat Ağırel, depremden etkilenen Elbistan belediye binasının yıkılarak delillerin karartıldığını öne sürdü. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçe belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve belgelere başsavcılık tarafından el konulduğunu bildirdi.
CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da belediye binasının yıkılarak, binadaki belgelerin 'delil karartma kapsamında' yok edildiğini öne sürdü.
"DELİLLER KARARTILDI" MANİPÜLASYONU
Ağırel konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elbistan Belediye Binası depremde yıkılmamış olmasına rağmen hasarlı olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Enkaz içersinde binlerce resmi evrak mevcut. Sayın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e sormak isterim. Bunun sebebi nedir? Resmi evraklar neden enkaz altında?" ifadelerini kullandı.
ELBİSTAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İDDİALARI YALANLADI: "TÜM DELİLLERE EL KONULDU"
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde Elbistan belediye binasının yıkılarak binadaki belgelerin yok edilip delillerin karartıldığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarda sorumlulukları bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemleri başlatıldığına yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Soruşturma kapsamında iddia konusu binada herhangi bir yıkım işlemi yapılmadan önce tüm delillere Cumhuriyet Başsavcılığımızca el konularak deliller muhafaza altına alınmıştır. Delillerin karartıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmalar titizlikle ve tüm yönleriyle devam etmektedir."
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