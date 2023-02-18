18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
ABONE OL
Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay'da, enkaz altından kurtarılan depremzedelerin son durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca buradaki konuşmasında "140 bin personelimiz sahada.13 bin 612 kişi taburcu edildi.1267 ambulansımız bölgede." ifadelerini kullandı. Bölgede salgın riskine karşı alınan tedbirleri açıklayan Bakan Koca "Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA