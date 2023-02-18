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Son dakika: Asrın felaketinde 13. gün! AFAD açıkladı: Can kaybı 40 bin 642

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Son dakika: Asrın felaketinde 13. gün! AFAD açıkladı: Can kaybı 40 bin 642

Son dakika haberleri... Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD'dan yapılan açıklamada, can kaybının 40 bin 642'ye yükseldiği belirtildi.

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