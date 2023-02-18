Deprem sonrası yapılacak konutlarla ilgili flaş açıklama! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Mart ayında başlayacağız

BAKAN KİRİŞÇİ: KOTA SINIRI VE CİNS AYRIMI YAPMADAN ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Adıyaman'da konuştu. Bölgeye verilecek destekler ile ilgili bilgilendirme yapan Kirişçi şunları söyledi:

1 yıl içinde zamanı geldikçe verilen hayvancılık ile ilgili desteklerimiz var. Bunun tutarı 530 milyon lira. Biz bu tutarı Şubat ayı sonuna kadar depremden etkilenen 11 ilimize ödeyeceğiz. 11 ilde 1.5 milyarlık yem desteğini sağlayacağız. Adıyaman desteklerden 218 milyonun üzerinde destek alacak. Bunlar Şubat ayı sonuna kadar hesaplara geçmiş olacak. TMO'nun hububat ve bakliyatta kota ve cins ayrımı yapmaksızın alım gerçekleştireceğini bildirmek istiyorum.