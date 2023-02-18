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Millet devletinden razı! Provokatörlere en güzel yanıt depremzedelerden: İyi ki varsınız Allah sizden razı olsun

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Giriş Tarihi: 18.02.2023 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
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Millet devletinden razı! Provokatörlere en güzel yanıt depremzedelerden: İyi ki varsınız Allah sizden razı olsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile muhalif kanadın önde gelen isimleri deprem bölgelerinde, devleti ve kurumlarını değersizleştirip halkın sinir uçlarına basarak tehlikeli bir oyun oynadı. Israrla provokasyonlarına devam eden muhalefete en güzel yanıt, depremzedelerin kendisinden geldi. Başkan Erdoğan ve bakanları depremin vurduğu 10 ildeki çalışmaları ve halkın ihtiyaçları için seferberlik ilan etti. Sahadan devletin ve milletin omuz omuza mücadele verdiği günler hafızalara kazınırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanına gelen depremzede müzik öğretmeninin söyledikleri görenleri duygulandırdı.

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