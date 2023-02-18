Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Aktif fay hattı nereden geçiyor?
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından birçok ilimizde artçı sarsıntılar yaşanıyor. Konya Selçuklu'da meydana gelen depremin ardından "Konya'da fay hattı var mı?" sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. Depremzedeler, Konya güvenli bölge mi, fay hattı var mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilenler...
"Konya'da aktif fay hattı var mı?" sorusu ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle araştırma konusu oldu. Deprem riski en az olan bölgelerin başında yer alan Konya'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar, konuya dair detayları araştırıyor. 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 23:53'te Selçuklu merkez üssü olarak meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Peki, Konya deprem bölgesi mi? İşte, ayrıntılar...
KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?
Konya'da bulunan fay hatları konusunda bir açıklama yapan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren Konya'da deprem üretebilecek fayların olduğunu belirtiyor.
Konya'da bulunan Merhaba Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Yaşar Eren "Konya'nın yıkıcı depremler için en az riskli bir yer olması, burada deprem olmayacağı anlamına gelmez. Yapılan tüm binalar depreme dayanıklı olmalı. Acilen tüm binalar kontrol edilmeli." dedi.
Prof. Dr. Yaşar Eren ayrıca "Konya bölgesinde aktif veya potansiyel olarak aktif önemli uzunluklarda faylar bulunmaktadır. Bu faylar çevre il ve ilçeler için potansiyel açıdan tehdit oluşturur" ifadelerine yer verdi..
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akşehir Fay zonunun da içinde yer bölgede 1900-2016 yılları arasında büyüklüğü 5 den büyük 9 deprem meydana geldi. Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır. Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.
17 ŞUBAT KONYA SON DAKİKA DEPREM
Kandilli Rasathanesi, Konya Selçuklu merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Türkiye saati ile 23:53'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin derinliğinin ise 3.9 km olduğunu duyurdu.
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- Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Aktif fay hattı nereden geçiyor?
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