Konya’da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Aktif fay hattı nereden geçiyor?

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

Konya'da bulunan fay hatları konusunda bir açıklama yapan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren Konya'da deprem üretebilecek fayların olduğunu belirtiyor.

Konya'da bulunan Merhaba Gazetesi'ne konuşan Prof. Dr. Yaşar Eren "Konya'nın yıkıcı depremler için en az riskli bir yer olması, burada deprem olmayacağı anlamına gelmez. Yapılan tüm binalar depreme dayanıklı olmalı. Acilen tüm binalar kontrol edilmeli." dedi.