Tele1 spikeri Burçin Atılgan'dan skandal ifadeler! Tesettürlü kadınları hedef aldı
Tele1 sunucusu Burçin Atılgan, deprem bölgesine yardımda bulunmak için giden vakıf gönülleri hakkında skandal ifadeler kullandı. Tesettürlü kadınlar için ''İnsan mı bunlar?' diyen Atılgan'a tepki yağdı.
Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem yaşandı. 11 ilde binlerce bina yıkıldı. 36 binden fazla insanımız aramızdan ayrıldı. Dün gece ise tüm kanallarda Türkiye Tek Yürek ortak yayını yapıldı. Bağış gecesinde 115 milyar 146 milyon TL toplandı.
CHP'nin fonladığı Tele1'in sunucusu Burçin Atılgan ise skandala imza attı.
Atılgan, sosyal medyada deprem bölgesine yardım ulaştıran 'Yetimlere İnfak Et Derneği'nde görev alan tesettürlü kadınları hedef aldı. Yardım kuruluşunda görev alan gönüllüler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine yolladıkları tır fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımı gören bir Twitter kullanıcısı, gönüllü kadınların fotoğrafını paylaşarak, 'Depremzede sizi görünce kalpten gidebilir, şok geçirir şaka yapmıyorum!' şeklinde bir tweet attı.
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