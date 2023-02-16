Tele1 spikeri Burçin Atılgan’dan skandal ifadeler! Tesettürlü kadınları hedef aldı

Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem yaşandı. 11 ilde binlerce bina yıkıldı. 36 binden fazla insanımız aramızdan ayrıldı. Dün gece ise tüm kanallarda Türkiye Tek Yürek ortak yayını yapıldı. Bağış gecesinde 115 milyar 146 milyon TL toplandı.