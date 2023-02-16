Deprem üzerinden başlatılan "devlet yok" operasyonu uluslararası boyut kazandı: Madonna Ahbap'ı nasıl buldu?
Kahramanmaraş merkezli 2 depremde ağır hasar alan 10 il için dünyadan yardım yağdı. Depremin sıcak günlerinde "Burada devlet yok", "AFAD çalışmıyor", "Yardımlar yerine ulaşmıyor" algısıyla kara propaganda yapanlar, uluslararası operasyona da başladı. Devletin resmi kurumlarının "değersiz" hale getirip "Ahbap ve BaBaLa"yı bu konuda lider kılmak isteyenlerin tehlikeli oyunu Sabah Gazetesinin usta yazarı Hülya Güler tarafından kaleme alındı. Yardım ve arama kurtarma konularının küresel boyutta bir algı operasyonuna dönüşmesine tepki gösteren Güler, "Bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz." ifadelerini kullanarak kirli tezgahı deşifre etti.
Türkiye, 6 Şubat 2023'te 'asrın felaketi' olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye ve dünyanın dört bir yanından depremzedelere yardım gelmeye devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren "devlet bölgede yok","yardımlar yerine ulaşmıyor","AFAD çalışmıyor" algısı yapıp yardımları devlet harici kurumlara yönlendirenlere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında sert tepki gösterdi.
"BUNLAR SAHTEKAR"
Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılmasının en doğru yol olduğunu belirten Bahçeli, "Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da AHBAP'çılar ve BABALA'cılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır" ifadelerini kullandı.
EN DOĞRUSU AFAD
11 Şubat'ta Diyarbakır'a yaptığı ziyarette konuşan Başkan Erdoğan, "Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan ceplerini mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi, ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.
Bölgeye gönderilecek yardımların mutlaka AFAD birimleriyle irtibatlı şekilde toplanması ve nakledilmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, ayni yardımlarda da herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirtti. Bu işlerin AFAD'ın koordinesinde gerçekleştirildiğini, aksi takdirde bu yardımların heba olup gitme tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Erdoğan, depremzedelere nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, bunu AFAD hesapları üzerinden gerçekleştirmelerinin en sağlıklı ve isabetli yöntem olduğunu kaydetti.
ULUSLARARASI OPERASYON BAŞLADI
Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları sonrası "devlet yok","AFAD çalışmıyor" algısı için uluslararası operasyonun düğmesine basıldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna Türkiye ve Suriye'ye bağış yapma çağrısında bulunarak, "Bağış yapmak için en iyi yer ahbap.org" ifadelerini kullandı.
DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF
Madonna'nın Instagram paylaşımında kullandığı resim ise dikkatlerden kaçmadı. Resimde Yunan kurtarma görevlisinin Türkiye'yi temsil eden küçük bir kızı kurtardığı görüldü. Bu resmin de Türkiye'ye karşı başlatılan algı operasyonunu desteklediği yorumları yapıldı.
"KENDİ KENDİNE BULDUĞUNU ANLATMAYA KALKMASIN"
Konunun uluslararası bir boyutta bir algı operasyonuna dönüşmesine tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Hülya Güler, "Bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi ve hükümeti çaresiz göstermeyi hedefleyenler algı operasyonuna girişti. Kirli tezgahın mantıksızlığına işaret eden Güler, "Çünkü yapılacak iş çok basit. Şirketler hangi ülkede ise bağışını o ülkedeki Kızıl Haç'a yapacak ve bu bağış otomatik olarak Kızılay'a gelecek. Mesele bu kadar basit iken farklı bir STK arayışının nedeni ne olabilir?" dedi.
İşte Güler'in bugünkü yazısı:
Yurtdışından Türkiye'ye yönelik bağışların nereye yapılacağı konusunda iki-üç gündür kulağıma gelen çok üzücü duyumlar vardı. Ama insanların kendi ülkelerine karşı bu kadar kötü olabileceklerine inanmak istemediğim için yazmayacaktım. Ta ki Madonna'nın 14 Şubat günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımı görene kadar. Madonna sevgililer günü kutlamalarına değindiği paylaşımında, "Tüm sevgimizi Türkiye ve Suriye depremlerinde sevdiklerini kaybedenlere verelim. Bağış yapmak için en iyi yer ahbap.org" diye yazdı.
Şimdi bu konuda bana hiç kimse Madonna'nın bağış yapılacak en iyi yerin neresi olduğunu kendi kendine bulduğunu anlatmaya kalkmasın. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ahbap'ın bir sivil toplum kuruluşu olarak Madonna gibi dünya çapında bir yıldıza ulaşma kapasitesine ilişkin herkesin bir fikri var. Hele de bizim meslekten olanların Madonna'ya bu konuda bir yönlendirme yapıldığını anlamaması mümkün değil.
Ama konu Madonna değil.
Yani mesele sadece Madonna ile teması olan birilerinin bağış yapılacak en iyi yerin Ahbap olduğunu düşünmeleri ve bu şekilde bilgi vermeleri olmuş olsa ortada bir sorun olmayacak.
Burada Madonna'ya öyle bir yönlendirme yapılmış ki Madonna bağış yapılacak en iyi yeri belirtme gereği duymuş. İşte meselenin sorun olan kısmı bu. Çünkü birileri Türkiye'ye yapılacak yardımların adresi konusunda uluslararası bir çabaya girişmiş durumda.
Biraz daha detaylandırmak gerekirse; bu depremde iş dünyasından inanılmaz bir dayanışma örneği gördük. Sadece Türk şirketleri değil uluslararası şirketler de çok büyük bir dayanışma refleksi gösterdiler. Ben uluslararası şirketlerin ülkemizle bu denli dayanışma içinde olduklarını açıkçası ilk kez görüyorum. Ve elbette bunu çok sevindirici buluyorum. Ama üzüntümüzü katlayan bir takım işlerin de döndüğünü söylemeliyim. Bu konuda ilk kulağıma çalınan bilgi şöyleydi; uluslararası şirketlerin çoğu Türkiye'deki yapılanmalarının yaptığı bağıştan bağımsız olarak genel merkezden de bağış yapma kararı aldı. 1 milyon dolar veya 1 milyon Euro bağışlamak üzere harekete geçen uluslararası şirketler (nakdi bağış protokolleri gereği) bir kamu kuruluşu olduğu için bu bağışı AFAD'a direkt yapamadılar. Bu uluslararası şirketlerden birinde çalışan bir arkadaşım aradı ve bu sıkıntıyı aktardı. Ben de kendisine, 'Peki AFAD'a yapamıyorlarsa Kızılay'a neden bağış yapmıyorlar' diye sordum. İşte işler de bu noktada karıştı. Aynı konuda birkaç şirket ile daha konuştum ortak cevapları çok enteresandı: "Çok uluslu şirketlerin nakdi bağış yaparken bağış yaptıkları kurumun uluslararası akreditasyonu olması gerekiyor. Kızılay'da bu konuda bazı sıkıntılar oldu(!) O yüzden çoğu şirket Kızılay yerine uluslararası kurumlara yönelmek zorunda kaldı. Hatta bu uluslararası STK'ların Türkiye'deki ekipleri çok küçük olduğu için bu kadar büyük bağışları yönetecek, yönlendirecek kapasiteleri yok. O nedenle şimdi başka yerli STK'lar aranıyor. Bu noktada da biz Ahbap'ı öneriyoruz. Ama onun da uluslararası akreditasyonu her ülkede tanınmıyor."
Aktarılan bu durumun neresinden tutsan mantıklı bir tarafı yok. Çünkü yapılacak iş çok basit. Şirketler hangi ülkede ise bağışını o ülkedeki Kızıl Haç'a yapacak ve bu bağış otomatik olarak Kızılay'a gelecek. Mesele bu kadar basit iken farklı bir STK arayışının nedeni ne olabilir?
Son söz; aslında yazılacak, söylenecek çok şey var. Ama iletişimin tonunu ülkemize ve devletimize sahip çıkacak şekilde ayarlamak lazım.
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