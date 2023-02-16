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Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

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Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesap edilecek.

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