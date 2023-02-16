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Boğaz'da kargo gemisi arızalandı

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Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Boğaz’da kargo gemisi arızalandı

Tuzla'dan Ukrayna'ya giden 113 metre boyundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisinde, Yeniköy açıklarından geçtiği sırada makine arızası yaşandı. Durum, Kıyı Emniyeti ekiplerine bildirildi. Kargo gemisi, ekiplerin nezaretinde Büyükdere'ye demirletildi.

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