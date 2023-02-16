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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik temaslar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

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