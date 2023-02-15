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Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti

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Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 1 saat 15 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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