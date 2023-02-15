Suzan Sabancı Dinçer’den büyük skandal! Türkiye’nin acısını görmezden geldiği duyarsızlığa tepkiler çığ gibi büyüdü

İşte Günaydın yazarı Bülent Cabkurt'un kaleme aldığı ve gündemi sarsan "Suzan Sabancı Dinçer pes dedirtti: Duyarsızlığın böylesi!" başlıklı yazısı:

Cemiyet hayatı dahil Türkiye tek yürek olmuş, depremzedelere yardım için kendini parçalarken sosyal medyada önüme öyle bir paylaşım çıktı ki, inanamadım. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Miami'de bir grup arkadaşıyla eğleniyor.

Çok eğlendikleri her hallerinden belli olan fotoğrafı, masada bulunan Colin Cowie paylaşmış, sonra da Suzan Sabancı Dinçer repost etmiş (gerçi tepkiler üzerine hemen silmiş).