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Son dakika: Devlet yaraları sarmak için seferber! Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Son dakika: Devlet yaraları sarmak için seferber! Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor

Hükümet, deprem bölgesi için kısa çalışma ödeneğini devreye soktu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının detaylarını A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

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