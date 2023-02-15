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Meteoroloji bugün kar yağacak illeri açıkladı! Hafta sonu hafa nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Meteoroloji bugün kar yağacak illeri açıkladı! Hafta sonu hafa nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

Türkiye genelinde hakim olan soğuk havalar, birçok bölgede yağmur ve kar yağışı ile devam ediyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yükselmesi beklenirken, doğuda da güneşli günlerin görüleceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına beklendiği işaret edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Karadeniz bölge genelinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı 3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 8
İzmir: Parçalı bulutlu 12
Adana: Parçalı bulutlu 14

Antalya: Parçalı bulutlu 17
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 7
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -8
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 6

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CUMA

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