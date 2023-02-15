Meteoroloji bugün kar yağacak illeri açıkladı! Hafta sonu hafa nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

İzmir: Parçalı bulutlu 12

Adana: Parçalı bulutlu 14