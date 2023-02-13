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Haberler Galeri 10 ilde destek ödemeleri başlıyor! Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak | Çadırda kalana da kira bedeli ödenecek

10 ilde destek ödemeleri başlıyor! Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak | Çadırda kalana da kira bedeli ödenecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.02.2023 07:46
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10 ilde destek ödemeleri başlıyor! Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak | Çadırda kalana da kira bedeli ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaraların sarılması için toplam 100 milyar lira kaynak ayırdı, AFAD'a 1 milyar lira ek bütçe sağlanırken destek ödemeleri hızlı bir şekilde devreye alınmaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 ilde destek ödemeleri başlıyor! Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak | Çadırda kalana da kira bedeli ödenecek

İlk adımda evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere 10 bin lira acil destek, 15 bin lira taşınma yardımı gerçekleştirilecek. Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak, çadırda kalana da kira bedeli ödenecek.

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10 ilde destek ödemeleri başlıyor! Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak | Çadırda kalana da kira bedeli ödenecek

DEVLET TÜM BİRİMLERİYLE BÖLGEDE

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Devlet deprem felaketinin ardından tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürürken, arama kurtarma, barınma ihtiyacı için faaliyetler kesintisiz sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan süreci bizzat sürdürüyor. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar görenlere hane başına 15 bin lira taşınma yardımı başlatılacak.

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10 ilde destek ödemeleri başlıyor! Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak | Çadırda kalana da kira bedeli ödenecek

Konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Kira desteği bir yıl sürecek. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşların kira bedeli ödenecek.

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10 ilde destek ödemeleri başlıyor! Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak | Çadırda kalana da kira bedeli ödenecek

Kira ve taşınma destekleri başka şehirlerde de geçerli olacak. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlanırken, havayolları ücretsiz uçuşlarla depremzedeleri taşımaya devam ediyor.