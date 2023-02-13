HaberlerGaleri10 ilde destek ödemeleri başlıyor! Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak | Çadırda kalana da kira bedeli ödenecek
10 ilde destek ödemeleri başlıyor! Kira, taşınma desteğinde il şartı olmayacak | Çadırda kalana da kira bedeli ödenecek
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından mağduriyetlerin giderilmesi, depremzedelerin her türlü ihtiyacının hızlıca karşılanması için seferberlik ilan edildi.