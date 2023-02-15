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Haberler Gündem Haberleri İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? Açıklamalar peş peşe geldi...

İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? Açıklamalar peş peşe geldi...

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İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? Açıklamalar peş peşe geldi...

"İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Peki, İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? Açıklamalar peş peşe geldi...

"İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Türkiye genelinde tüm üniversitelerde yıl sonuna kadar uzaktan eğitime geçildi. Peki, İlkokul, ortaokul, lise online, uzaktan eğitim mi olacak? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçti? Açıklamalar peş peşe geldi...

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM

Başkan Erdoğan," Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversiteleri bu yolla tadil ederek KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.

2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Buna göre; 81 il genelinde tüm okullar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü açılacak.

Bakan Özer, açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ONLİNE, UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Okulların uzaktan eğitim olduğuna yönelik açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylar ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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