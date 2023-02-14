Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?

Semiha Duymaz, bir sonraki paylaşımında da şu ifadelere yer verdi: "Yazan soran herkesten Allah razı olsun. Biliyorum bekliyorsunuz. Bir de bekliyoruz. Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın. Ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü. Sağ salim çıkacaklar"

TAHA DUYMAZ'IN ABLASI SEMİHA DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Semiha Duymaz'ın hayatı hakkında bilgi bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.