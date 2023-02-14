Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
"Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 7.7 ve 7.6 şiddetinde gerçekleşen iki depremin etkilediği illerden biri de Hatay oldu. Burada enkaz altında kaldığı bilgisi gelen fenomen Taha Duymaz hakkında detaylar merak ediliyor. Ablası Semiha Duymaz açıklamalarını sürdürürken, hayatı ise merak konusu oldu. Peki, Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
"Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş depremi ardından Hatay'da göçük altında kaldığı belirlenen genç fenomen için umutlu bekleyiş ablası Semiha Duymaz'ın açıklamaları ile başladı. Peki, Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE SESLENDİ
Duymaz gözyaşları içinde çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınlayarak açık adres verdi. Genç kadın, şunları söyledi: "Arkadaşlar ben Taha Duymaz'ın ablasıyım.
Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek, Taha, Umut, halam, eniştem... Onların evlerinde kalmışlardı dün gece. Paylaşımlardan da görmüşsünüzdür. Şu an orada hiç kimse yok. Göçük altında kalmışlar.
Betonsan, Ak Evler, Bedi Sabuncu İlköğretim Okulu'nun hemen karşısı... Lütfen yardım edin. Tam adres bilmiyorum, bilmediği için de tarif edemiyorum. Ne olur yardım edin"
Semiha Duymaz, bir sonraki paylaşımında da şu ifadelere yer verdi: "Yazan soran herkesten Allah razı olsun. Biliyorum bekliyorsunuz. Bir de bekliyoruz. Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın. Ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü. Sağ salim çıkacaklar"
TAHA DUYMAZ'IN ABLASI SEMİHA DUYMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Semiha Duymaz'ın hayatı hakkında bilgi bulunmuyor. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
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- Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Semiha Duymaz ne iş yapıyor, mesleği ne?
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