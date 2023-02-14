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Başvurular kolaylıkla yapılıyor! Bina sağlamlık testi nereden, nasıl yapılır? İstanbul, Ankara, İzmir deprem dayanıklılık testi başvuru ekranı!
"Bina sağlamlık testi nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'yi sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları binanın dayanıklılığı konusunda araştırmaya koyuldu. Deprem kuşağında yer alan ülkemizin pek çok bölümü yaşanan sarsıntılardan etkilendi. Peki, deprem dayanıklılık testi nereden, nasıl yapılır? Oturduğum ev depreme dayanıklı mı? İşte, bina dayanıklılık testi için detaylar...