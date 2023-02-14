Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan Türkiye'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Ermeni Bakan'ın, ülkesinden gelen arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü Adıyaman'ı ziyaret edeceği vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
ADIYAMAN'I ZİYARET EDECEK
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, ülkemizle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15 Şubat 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Bakan Mirzoyan, Ankara'da Sayın Bakanımızla görüşmelerin ardından, Ermenistan'dan gelen arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarının da sürdüğü Adıyaman'ı ziyaret edecektir."
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