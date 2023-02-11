Türkiye-Ermenistan arasında 35 yıl sonra bir ilk! Alican Sınır Kapısı depremzedeler için açıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük deprem sonrası dünyanın her yerinden yardım kampanyaları başlatıldı. O ülkelerden biri olan Ermenistan, Türkiye'ye dostluk elini uzattı. Bu kapsamda Iğdır'ın Karayonlu ilçesinde bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım için 35 yıl sonra TIR geçişi için açıldı.