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Türkiye-Ermenistan arasında 35 yıl sonra bir ilk!  Alican Sınır Kapısı depremzedeler için açıldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük deprem sonrası dünyanın her yerinden yardım kampanyaları başlatıldı. O ülkelerden biri olan Ermenistan, Türkiye'ye dostluk elini uzattı. Bu kapsamda Iğdır'ın Karayonlu ilçesinde bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım için 35 yıl sonra TIR geçişi için açıldı.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 18:01
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Türkiye-Ermenistan arasında 35 yıl sonra bir ilk!  Alican Sınır Kapısı depremzedeler için açıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine ülkelerden de yardımlar devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye-Ermenistan arasında 35 yıl sonra bir ilk!  Alican Sınır Kapısı depremzedeler için açıldı

1988'de Sovyetler Birliği bünyesinde bulunan Ermenistan'ın Spitak bölgesinde 7 Aralık 1988 günü yerel saatle 11:41'de (UTC itibarıyla 07:41) 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmişti.

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Türkiye-Ermenistan arasında 35 yıl sonra bir ilk!  Alican Sınır Kapısı depremzedeler için açıldı

Spitak depremi olarak tarihe geçen depremde Türk Kızılay tarafından toplanan yardımların bölgeye gönderilmesi için Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı'ndan tırların yardımı geçmişti.

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Türkiye-Ermenistan arasında 35 yıl sonra bir ilk!  Alican Sınır Kapısı depremzedeler için açıldı

Aradan geçen 35 yıl sonra Türkiye'de meydana gelen deprem için Ermenistan kolları sıvadı.

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Türkiye-Ermenistan arasında 35 yıl sonra bir ilk!  Alican Sınır Kapısı depremzedeler için açıldı

Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tırlık yardım malzemesi, Ermenistan heyeti ile Alican Köprüsü'ne getirildi.