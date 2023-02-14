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Deprem sonrası yeni uygulama: Yakınlarına ulaşamayanlar e-Nabız bilgilendirme alanına fotoğraf yükleyebilecek

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.02.2023
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Deprem sonrası yeni uygulama: Yakınlarına ulaşamayanlar e-Nabız bilgilendirme alanına fotoğraf yükleyebilecek

e-Nabız uygulamasındaki Doğal Afet Bilgilendirme alanına, kullanıcıların deprem nedeniyle ulaşamadığı 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi.

e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenleme yapıldı.

1. VE 2. DERECE YAKINLARA AİT FOTOĞRAFLAR YÜKLENEBİLECEK

Düzenlemeyle Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALINABİLİYOR

Bölgede bulunan vatandaşların sağlık durumuna yönelik sistem e-Devlet üzerinden aktif edildi. Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.

Depreme ilişkin yeni uygulama e-Devlet’te! DEPREME İLİŞKİN YENİ UYGULAMA E-DEVLET'TE!

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