Deprem sonrası yeni uygulama: Yakınlarına ulaşamayanlar e-Nabız bilgilendirme alanına fotoğraf yükleyebilecek

e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenleme yapıldı.