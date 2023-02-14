Deprem sonrası yeni uygulama: Yakınlarına ulaşamayanlar e-Nabız bilgilendirme alanına fotoğraf yükleyebilecek
e-Nabız uygulamasındaki Doğal Afet Bilgilendirme alanına, kullanıcıların deprem nedeniyle ulaşamadığı 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleme özelliği eklendi.
e-Nabız'da yer alan ve kullanıcıların aile bireylerinin sağlık durumuna ve bulunduğu hastane bilgilerine ulaşabilmesine imkan sağlayan Doğal Afet Bilgilendirme alanında, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından düzenleme yapıldı.
1. VE 2. DERECE YAKINLARA AİT FOTOĞRAFLAR YÜKLENEBİLECEK
Düzenlemeyle Doğal Afet Bilgilendirme alanına kullanıcılar deprem nedeniyle ulaşamadıkları 1. ve 2. derece yakınlarına ait fotoğrafları yükleyebilecek.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALINABİLİYOR
Bölgede bulunan vatandaşların sağlık durumuna yönelik sistem e-Devlet üzerinden aktif edildi. Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.
.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? e-YDS Yeni sınav tarihi belli oldu mu? ERTELEME DUYURUSU!
- MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul'da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...
- Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu
- EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis'e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2.ETAP başvuruları başladı mı? 2023 Kontenjanlar belli oldu mu?
- Borçlar 6 ay ertelendi! Düşük faizli kredi borcu olanlar dikkat! Halkbank son dakika açıkladı! Esnaf ve sanatkârlar...
- Jandarma promosyon ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Astsubay, uzman çavuş promosyon ödemeleri yattı mı?
- Ebrar Sitesi müteahhidi kimdir? Ebrar Sitesi müteahhidi Tevfik Tepebaşı kimdir, nereli?
- Trabzonspor Basel maçı ne zaman yapılacak? Trabzonspor Basel maç biletleri satıla çıktı mı, ne kadar?
- EYT'de yeni tarih son dakika açıklandı! SGK duyurdu, BRÜT 6.471 TL ödeme yapılacak! O tarihte son! Prim, borçlanmapri, ihya ve staj...
- SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Şubat ayı emekli maaşları ne zaman yatıyor 2023? Ödeme günleri...