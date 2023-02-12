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Terör polisinin özel timi hırsız ve yağmacı avında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Terör polisinin özel timi hırsız ve yağmacı avında

Adana’da yaşanan depremi fırsat bilip yağma ve hırsızlık olayları artınca Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün özel operasyon timi sahaya inip zanlıları tek tek yakaladı.

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