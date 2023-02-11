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Tokat deprem son dakika 2023! 11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Tokat deprem son dakika 2023! 11 Şubat Tokat ve Çorum’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 11 Şubat Tokat ve Çorum'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Tokat Niksar'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 2.8 olarak paylaşıldı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ! (11 ŞUBAT)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.11 21:50:16 38.1003 36.5083 14.6 -.- 1.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:49:12 37.8892 36.2787 4.2 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.11 21:44:36 38.0905 36.3757 5.0 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.11 21:37:43 38.0482 36.4818 4.1 -.- 3.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:36:39 37.9320 36.2677 12.6 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:34:26 37.9730 36.3602 5.0 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:27:27 36.4720 36.0903 7.6 -.- 2.9 -.- KOZAKLI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.11 21:26:11 40.4695 36.9307 5.0 -.- 2.9 -.- PELITLIK-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.02.11 21:24:12 38.2755 37.9813 29.3 -.- 2.3 -.- ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.02.11 21:20:01 38.6092 37.3785 5.0 -.- 2.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.11 21:18:31 38.4133 37.8523 21.1 -.- 2.4 -.- MEZRAAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.11 21:18:12 37.9177 26.9173 8.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.11 21:14:44 37.8702 38.5390 7.7 -.- 2.0 -.- CALTILI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel

2023.02.11 21:12:12 38.0277 36.6247 4.5 -.- 2.3 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:08:08 38.2187 38.7377 5.1 -.- 3.1 3.1 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.11 21:01:13 38.1257 37.9122 2.4 -.- 3.1 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

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