Mehmet Ertan Akay kimdir? Gaziantep Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi tutuklandı mı? SON DURUM NE?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremden etkilenenler arasında Gaziantep'te yer alıyordu. Gaziantep ilinde de çok sayıda bina yıkıldı. İhmal sebebiyle yıkılan binaların sorumluları nefes almadan yakalanmaya devam ediyor. Son olarak yakalanan müteahhit Ayşe Mehmet Polat sitesinin sorumlusu Mehmet Ertan Akay oldu. Peki Mehmet Ertan Akay kimdir, tutuklandı mı? Son durum ne?