Bedelli askerlik ertelendi mi 2023? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? MSB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR...
"Bedelli askerlik ertelendi mi 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret etti. Başkan Erdoğan, askerlik celp ve sevk dönemleri için açıklama geldi. Peki, bedelli askerlik ertelendi mi 2023? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? MSB AÇIKLAMALAR...
"Bedelli askerlik ertelendi mi 2023? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret etti. Başkan Erdoğan, askerlik celp ve sevk dönemleri için açıklama geldi. Peki, bedelli askerlik ertelendi mi 2023? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri ertelendi mi? MSB AÇIKLAMALAR...
MART VE NİSAN CELPLERİ MAYIS AYINA ERTELENDİ
THY deprem bölgesine giden ekipleri ve vatandaşlarımızın intikallerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. 13 binin üzerindeki yükümlü askerlerin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına ertelenmiştir.
Erteleme ve ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk. Bölgeye gelecek yardımların AFAD'da toplanması ve nakledilmesidir. Ayni yardımlarda sorun söz konusu değildir. AFAD koordinesinde gerçekleştirilmektedir. Aksi takdirde yardımların heba olma riskleri ortaya çıkmaktadır.
Depremzedelere AFAD üzerinden maddi yardım gerçekleştirmek en sağlıklı yöntem olur. Milletimizi dolandırmaya teşebbüs edecek alçaklar çıkıyor. OHAL ilan ettik. Parlamentodan geçti. Bu ne demek artık bu tür adımlarda, yağmalama, kaçırma, bu tür işleri yapanlar devletin güvenli ellerinin sırtlarında olduğunu bilmesi lazım.
Milletimizden devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Bu coğrafyada nice badireleri atlatmış milletiz. Biz bir daha ayağa kalkamaz diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz. Milletine verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş bir hükümetiz. Zor günleri de geride bırakacağız. Bir yıl içinde bu yıkılan konutları yeniden inşa ve ihyayı gerçekleştireceğiz.
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