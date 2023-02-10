Kahramanmaraş’taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7’lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu? Marmara depremi...

'Herkes merak ediyor çünkü 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Bu deprem, İstanbul'da bir depremi tetiklemez. Marmara gergin değil. Marmara'nın deprem için 6 milyar gigatonluk bir güce ihtiyacı var. Bu güç Marmara'da toplanmış değil. O nedenle 24 yıldır benim dışımdaki arkadaşlar her an deprem olabilir demesine rağmen bu deprem olmadı çünkü gergin değil Marmara... Depremciklerin gergin olması o bölgenin gergin olduğunu göstermez. Depremcikler, o bölgedeki gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir.'