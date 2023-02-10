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Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?

"Deprem vefat sayısı kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında hayatını kaybeden ve yaralı kurtulan vatandaşların isimleri merak ediliyor. Peki, Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?

"Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da OHAL kararı alındı. Peki, deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?

DEPREM BÖLGESİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Toplam 17 bin 674 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 72 bin 879 vatandaşımız ise yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde 7.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi.

Daha sonra ise 7.6'lık bir deprem daha oldu. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da hissedildi.

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