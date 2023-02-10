"Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Deprem bölgesine doğal gaz verildi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında risk olan bölgelerde tedbir amaçlı doğal gaz ve elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay doğal gaz ve elektrik ne zaman verilecek? Deprem bölgesine doğal gaz verildi mi?