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AK Parti teşkilatları deprem bölgesinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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AK Parti teşkilatları deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından devletin bütün imkanları seferber edilirken, AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın koordinesinde milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, MYK, MKYK üyeleri, Gençlik Kolları ile Kadın Kolları Başkanlığı’ndan isimler depremin hasara yol açtığı 10 ilde ilk günden itibaren görevlendirilerek, çalışmalarını sürdürüyor.

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