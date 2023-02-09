09 Şubat 2023, Perşembe
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Son dakika: 10 ilde deprem felaketi | Afet bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatı ertelenecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2023
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Son dakika: 10 ilde deprem felaketi | Afet bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatı ertelenecek

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz faturalarının tahsilatının erteleneceğini bildirdi.

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