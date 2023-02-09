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MEB okul tatili uzatıldı mı? 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Okullar ne zamana kadar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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MEB okul tatili uzatıldı mı? 20 Şubat’a kadar hangi illerde okullar tatil? Okullar ne zamana kadar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

"MEB okul tatili uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası yurt genelinde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler okulların ne zamana kadar tatil edildiği merak ediliyor. Peki, MEB okul tatili uzatıldı mı? 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Okullar ne zamana kadar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

"MEB okul tatili uzatıldı mı? 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası yurt genelinde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler okulların ne zamana kadar tatil edildiği merak ediliyor. Peki, MEB okul tatili uzatıldı mı? 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Okullar ne zamana kadar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklaması ile tüm Türkiye'de okulların tatil olacağı süre değişti.

Buna göre deprem illeri başta olmak üzere tüm Türkiye'de okullar iki hafta eğitim ve öğretime ara verecek.

İşte, o açıklama:

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık."

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yapılan yeni açıklamaya göre afet bölgesinde ve yeni açıklama ile 81 ilde tüm okullar 20 Şubat tarihinde açılacak.

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'ta açılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Öğretmenlerimiz sahada dolayısıyla okulların 13 şubata kadar olan tatil sürecini bir hafta daha uzatıyoruz."

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