"MEB okul tatili uzatıldı mı? 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası yurt genelinde okullar tatil edilmişti. Öğrenciler ve veliler okulların ne zamana kadar tatil edildiği merak ediliyor. Peki, MEB okul tatili uzatıldı mı? 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Okullar ne zamana kadar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...