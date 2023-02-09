Filistinli sanatçı Abrar Sabbah Charlie Hebdo’ya verdiği tarihi yanıtla gönüllerde taht kurdu: Türkiye çok güçlü bir ülke

Kahramanmaraş merkezli depremleri, "Türkiye'de deprem. Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazısıyla paylaşan dergiye, sosyal medyada tüm dünyadan tepkiler devam ediyor.

Filistinli karikatürist, illüstratör ve grafik tasarımcısı 26 yaşındaki Sabbah da sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Charlie Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine ilişkin karikatürünü yeniden düzenleyerek, "Hey Ahlaksız Charlie Hebdo. Öyle çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz! Yeniden ayağa kalkacağız. Bu güçlü millet, yeniden ayağa kalkacak!" paylaşımında bulundu.

Derginin sosyal medya hesabına da tasarımını gönderen Sabbah'ın eseri, kısa sürede binlerce beğeni aldı ve internet kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Türkiye mezunu Filistinli sanatçı, Charlie Hebdo'ya tepki içerikli çalışmasını, çiziminin gördüğü ilgiyi ve Türkiye'deki depreme ilişkin düşüncelerini AA'ya anlattı.

"ACI ÇEKEN İNSANLARLA ALAY EDİLMEZ"

Türkçeyi akıcı konuşan ve düşüncelerini, AA muhabirine Türkçe anlatmayı tercih eden Sabbah, "Bu yaşadığımız zor zamanlarda Charlie Hebdo'nun yaptığı karikatürü gördüm. Tabii milyonlarca insan gibi öfkelendim ve sessiz kalamadım. Bana göre bu bir karikatür olamaz. Karikatür, alay içerikli bir çalışmadır. Ancak acı çeken insanlarla alay edilmez." dedi.

Charlie Hebdo'nun bu çalışmasıyla her zaman yaptığı gibi "birçok insanın hakkına girdiğini" dile getiren Filistinli sanatçı, şöyle devam etti:

"Ben de buna karşılık belki birçok insanın söylemek istediği şeyi görsel çizim haline dönüştürdüm. Bu şekilde onlara bir cevap olarak 'Öyle çizmeyecektiniz, böyle çizecektiniz. Bir karikatür böyle olamaz.' diye mesaj göndermek istedim.

Aynı zamanda Türkiye'nin çok güçlü bir ülke, Türk halkının da çok güçlü ve pes etmeyen bir halk olduğu mesajını göndermek istedim. Umarım bu mesaj iyi bir şekilde ulaşmıştır. Bizim en güçlü silahımız kalemdir. Yazarak veya çizerek, bu şekilde daha kalıcı bir mesaj gönderebiliriz. Charlie Hebdo'nun karikatürüne cevaben verilecek mesajın kendi anladıkları dilden olmasını istedim."