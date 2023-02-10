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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023? Üniversite tatili uzatıldı mı? Güz dönemi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023? Üniversite tatili uzatıldı mı? Güz dönemi...

"Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. YÖK tarafından üniversiteler için beklenen açıklama geldi. Peki, üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023? Üniversite tatili uzatıldı mı?

"Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023? Üniversite tatili uzatıldı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık" dedi. YÖK tarafından üniversiteler için beklenen açıklama geldi. Peki, üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023? Üniversite tatili uzatıldı mı?

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık. Çünkü Türkiye'deki tüm gönüllü öğretmenlerimiz deprem bölgesinde. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için tüm Türkiye'de, 71 ilde 13 Şubat'a kadar olan yarıyıl tatilini 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak" ifadelerini kullandı.

3 NİSAN'A UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Nisan mesai bitimine kadar uzattı.

YÖK SON DAKİKA DUYURDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelendiğini bildirdi.

YÖK'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yükseköğretim kurumlarında bahar dönemindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir."

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'ta açılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Öğretmenlerimiz sahada dolayısıyla okulların 13 şubata kadar olan tatil sürecini bir hafta daha uzatıyoruz."

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