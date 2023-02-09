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Ankara deprem son dakika 2023! 9 Şubat Ankara ve Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Ankara deprem son dakika 2023! 9 Şubat Ankara ve Konya’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

"9 Şubat Ankara ve Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 9 Şubat Ankara ve Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

9 Şubat Ankara ve Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında çevre illerde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Diğer yandan bölgede yaşanan diğer depremlerde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 9 Şubat Ankara ve Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

Kandilli Rasathanesi, Ankara, Karasüleymanlı - Haymana merkezli bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 21:49:40'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin ise 5.0 km olduğunu duyurdu.

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