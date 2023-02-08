TİKTOK çöktü mü? 8 Şubat TİKTOK neden açılmıyor? Paylaşım ve bağlantı sorunu... Ne zaman düzelecek?
Son dakika haberleri... TikTok sosyal medya platformu kullanıcıları an itibarıyla sorun yaşadıklarını aktardı. Konuya ilişkin detayları öğrenmeye çalışan kullanıcılar "TikTok çöktü mü?", "TikTok ne zaman düzelecek?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
TikTok sosyal medya uygulamasına 8 Şubat Çarşamba günü itibarıyla erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Kullanıcılar erişim, bağlantı ve paylaşım sorunu yaşadıklarını aktarmaya başladılar. Sorunun kaynağının ne olduğu anlaşılmaya çalışılırken bir yandan da son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Peki TikTok çöktü mü? 8 Şubat TikTok neden açılmıyor?
TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?
8 Şubat Çarşamba günü itibarıyla sosyal medya kullanıcıları sunucu bağlantı, uygulama ve paylaşım sorunu ile karşılaştıklarını ifade ettiler. Şu an hakkında Tiktok'un resmi bir açıklaması yok. Son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz...
TikTok Hangi Ülkenin Markasıdır?
Tiktok esas olarak Çin içerisinde kurulmuş olan bir platformdur.
TikTok Nerede Üretiliyor?
Tiktok markası, Çin merkezli olan ByteDance firması tarafından oluşturulan bir sosyal medya uygulamasıdır.
TikTok Ne Zaman Kurulmuştur?
Tiktok uygulaması, 2016 yılının Eylül ayında piyasaya sürülmüş olan bir markayı ifade etmektedir.
TikTok Markasının Sahibi Kimdir?
TikTok'un sahibi ByteDance'dir. ByteDance, cep telefonu üreticisi olan Smartisan'ın pek çok uzmanlarını kendi bünyesine katmasının ardından kendine ait olan akıllı telefonunu geliştirmeye başlamıştır.
TikTok'un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?
TikTok ya da Çin'de bilinen adı ile Douyin, Musical.Ly kapsamında yaratılmakta olan, video oluşturabilme ve paylaşmanın beraberinde canlı yayın imkânı sağlamakta olan bir sosyal ağ uygulamasıdır. Eylül 2016 tarihinde ByteDance tarafından piyasaya sürülmüş bulunan Tiktok, Asya içerisinde kısa video alanında önder olan ve diğer ülkelere de büyük ölçüde yayılmış olan bir uygulamayı ifade etmektedir. Kısa süreli niteliğe sahip müzik videoları ile birlikte en hızlı büyüyen bir uygulama şekline gelmiştir.
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