TİKTOK çöktü mü? 8 Şubat TİKTOK neden açılmıyor? Paylaşım ve bağlantı sorunu... Ne zaman düzelecek?

TikTok'un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

TikTok ya da Çin'de bilinen adı ile Douyin, Musical.Ly kapsamında yaratılmakta olan, video oluşturabilme ve paylaşmanın beraberinde canlı yayın imkânı sağlamakta olan bir sosyal ağ uygulamasıdır. Eylül 2016 tarihinde ByteDance tarafından piyasaya sürülmüş bulunan Tiktok, Asya içerisinde kısa video alanında önder olan ve diğer ülkelere de büyük ölçüde yayılmış olan bir uygulamayı ifade etmektedir. Kısa süreli niteliğe sahip müzik videoları ile birlikte en hızlı büyüyen bir uygulama şekline gelmiştir.