6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4'lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı...

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen depremin ardından bölgeden uzaklaşmak ya da yardım götürmek isteyen binlerce vatandaş kapalı ve açık olan karayollarını araştırmaya başladı. 7.4'lük deprem karayolu, havalimanı gibi birçok ulaşım yoluna zarar verdi. Peki deprem sonrası hangi yollar açık? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı, Adana Gaziantep otoyolu son durum ne?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 12:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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