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Haberler Galeri 6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4'lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı...

6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4'lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı...

Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen depremin ardından bölgeden uzaklaşmak ya da yardım götürmek isteyen binlerce vatandaş kapalı ve açık olan karayollarını araştırmaya başladı. 7.4'lük deprem karayolu, havalimanı gibi birçok ulaşım yoluna zarar verdi. Peki deprem sonrası hangi yollar açık? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı, Adana Gaziantep otoyolu son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 12:48
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6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4’lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı...

7.4'lük deprem sonrası hangi yollar kapandı sorusunun cevabı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.4'lük depremin ardından vatandaşlar karayollarındaki son durumu araştırıyor. Yaşanan depremin ardından sadece yerleşim yerleri değil yollarda zarar gördü. Peki Hatay Reyhanlı yolu açık mı? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı, Adana Gaziantep otoyolu son durum ne? KGM 6 Şubat kapanan yollar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4’lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı...

7,4'lük deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti kullanılamaz hale geldi. Hatay Reyhanlı'daki yolun ise ortadan ikiye ayrıldığı gözlendi.

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6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4’lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı...

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı.

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6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4’lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı...

Hatay'da yıkılan ve hasar gören binalarda çalışmalar sürerken; Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yolda ise çökme yaşandı.

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6 Şubat Karayolları YOL DURUMU SON DAKİKA | Hatay Reyhanlı yolu açık mı? 7.4’lük DEPREM SONRASI hangi yollar kapandı? Adana-Maraş, Gaziantep-Nurdağı...

HATAY HAVALİMANI PİSTİ YARILDI

Hatay Havalimanı'nın pistinin de enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Pist kullanılamaz hale geldi.