İL İL VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum

Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum