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İL İL VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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İL İL VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum

"Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Başkan Erdoğan deprem sebebiyle milli yas ilan etti. Peki, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum

Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de 6,4 ile 6,5 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Peki, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5 bin 434 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 bin 777 kişinin yaralandığını açıkladı.

İL İL VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI!

Hatay 1647 vefat 6200 yaralı

K.Maraş 1243 vefat 5000 yaralı

Gaziantep 504 vefat 4809 yaralı

Şanlıurfa 127 vefat 2551 yaralı

Diyarbakır 120 vefat 854 yaralı

Adana 167 vefat 3993 yaralı

Adıyaman 896 vefat 400 yaralı

Malatya 201 vefat 4900 yaralı

Osmaniye 502 vefat 2173 yaralı

Kilis 22 vefat 518 yaralı

Elazığ 5 vefat 379 yaralı

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