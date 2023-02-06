YÖK SON DAKİKA DUYURU! YÖK üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün? Hangi üniversiteler tatil?
"Üniversiteler tatil mi?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem 10 ilde de felakete yol açtı. Can kaybının 2921'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 15 bin 834 olduğu depremin ardından eğitime de ara verildi. Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer tüm ülkede okulların 13 Şubat Pazartesi gününe kadar kapalı kalacağını açıkladı. Öğrenciler, "üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün?", "Hangi üniversiteler tatil?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, YÖK son dakika duyuruları...
Ülke genelinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Okulların ne zaman açılacağı merak konusu olurken, ülkemiz deprem felaketiyle karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem çevre illerde şiddetli bir şekilde hissedildi. Can kaybının 2921 olduğu bölgede 15 bin 834 kişinin yaralandığı açıklandı.Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken 10 ilde okullar tatil edildi.Üniversite öğrencileri de okulların tatil olup, olmadığını sorguluyor. İşte, detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı. Buna göre, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildi.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) gelen son dakika açıklaması ile Türkiye genelinde tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ertelendi.
ÖSYM'DE SINAV BAŞVURU TARİHLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.
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