Pazarcık depremi Büyük Marmara depremini tetikler mi? Kandilli'den son dakika açıklaması: Sosyal medyadaki bilgilere İtibar etmeyin
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medyada bu depremin Büyük Marmara depremini de tetikleyeceğine yönelik iddialar yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener vatandaşların bu iddialara itibar etmemesi gerektiğinin altını çizerken “Bu depremlerin Marmara’daki muhtemel bir depremi tetiklemesi söz konusu değil” dedi. İşte detaylar...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli dün gece gerçekleşen 7.7. ve öğle saatlerinde Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
"FARKLI BİR FAY PARÇACIĞINDA MEYDANA GELDİ"
Özener, "Sabaha karşı 04.17'de olan bir deprem vardı 7.7 büyüklüğünde. 13.24'te de Kahramanmaraş Ekinözü'nde 7.6 büyüklüğünde bir depremle daha karşılaştık. Bu deprem sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremin 198 tane artçısı vardı. Sürekli artıyor bu sayı. Diğer depremin de yaklaşık 21 adet artçısı bulunmakta. Bunlardan biri 6.0 büyüklüğünde, 2 tanesi 5.8 büyüklüğünde. Bu artçılar devam ediyor" dedi.
"ARTÇI SAYISININ OLDUKÇA FAZLA OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"
Artçı depremlerin haftalarca, aylarca sürmesinin beklendiğini aktaran Özener, "Bodrum- Kos depreminin 9 bin tane artçısı vardı. 17 Ağustos'ta 18 bin artçı deprem kaydetmiştik. Peş peşe olan bu iki depremde de artçı sayısının oldukça fazla olacağını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
"TSUNAMİ TEHLİKESİNİN GEÇTİĞİNİ İLETTİK"
Tsunami uyarısına ilişkin de açıklama yapan Özener, "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Akdeniz Karadeniz bağlantı denizlerde tsunami uyarı mesajı veriyor. Türkiye'de de biz bu uyarı mesajını AFAD'a gönderiyoruz. AFAD üzerinden bunun dağıtımı yapılıyor. Biz bu uyarı mesajını deprem sonrasında oluşabilecek tsunami ile ilgili uyarı mesajını göndermiştik. Daha sonra saat 12.59 sıralarında tsunami tehlikesinin geçtiğine dair, bu depremin tsunami oluşturamayacağına dair uyarıyı bize abone olan ülkelere ilettik. Dolayısıyla Türkiye'de de AFAD'a ilettik" dedi.
SAKARYA'DA DA DEPREM OLDUĞU İDDİALARI
Prof. Dr. Haluk Özener, Sakarya'da da deprem olduğu iddialarına ilişkin, "Bizim kayıtlarımızda böyle bir nitelikte deprem bulunmamakta. Dolayısıyla vatandaşlarımıza önerimiz, Türkiye'de yetkili kurumlar olan AFAD ve 150 yıllık bir kurum olan Kandilli'nin resmi sitelerini takip etmeleri, kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermeleri ve itibar etmeleri. Aksi takdirde olağanüstü durumlarda dezenformasyonla olaylar çok daha farklı mecralara gidebiliyor" şeklinde konuştu.
"BU DEPREMİN MARMARA'DAKİ OLASI BİR DEPREMİ TETİKLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Özener, meydana gelen bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesinin söz konusu olamayacağını söyleyerek, "Doğu Anadolu fayında olan bir depremin Marmara'da olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bu gibi durumlarda çok fazla yanlış ve hatalı bilgiler yayılmakta. Özellikle sosyal medyadaki bu tarz duyurulara çok fazla itibar etmemek gerekmektedir. 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Anormal, olağanüstü bir durum olduğu zaman da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi.
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