Pazarcık depremi Büyük Marmara depremini tetikler mi? Kandilli’den son dakika açıklaması: Sosyal medyadaki bilgilere İtibar etmeyin

"BU DEPREMİN MARMARA'DAKİ OLASI BİR DEPREMİ TETİKLEMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Özener, meydana gelen bu depremlerin Marmara'daki olası bir depremi tetiklemesinin söz konusu olamayacağını söyleyerek, "Doğu Anadolu fayında olan bir depremin Marmara'da olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bu gibi durumlarda çok fazla yanlış ve hatalı bilgiler yayılmakta. Özellikle sosyal medyadaki bu tarz duyurulara çok fazla itibar etmemek gerekmektedir. 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Anormal, olağanüstü bir durum olduğu zaman da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

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