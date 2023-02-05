Togg’da öncelikle ön sipariş fırsatı başladı! NFT açık artırması ile sahip olma imkanı! Togg’da ön sipariş nasıl verilir?

BLOKZİNCİRİ AĞ İŞLEM ÜCRETİNİN DİKKATE ALINMASI GEREKİYOR

Trumore uygulamasını indiren ve Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı geri çekilemeyecek şekilde sadece bir NFT için teklif verebilecek. Aynı kullanıcının bir başka numaraya teklif vermesi ise teklif verdiği NFT'ye daha yüksek bir teklif gelmesi halinde mümkün olacak. Bu sayede açık artırma süresi sonunda her Tru.ID sahibi kullanıcı en fazla bir adet NFT'ye sahip olabilecek. Satın alınan NFT'nin bedeli, Togg akıllı cihazına sahip olma bedelinden bağımsız olacak.

Bu arada, NFT'leri satın almak isteyen kullanıcıların teklif verme veya hemen alma aşamasında işlem başına ortalama 0.005 Avax ağ işlem ücreti de ödeyeceğini hesap ederek, dijital varlık borsalarından Trumore dijital cüzdanlarına transfer edecekleri miktarı bunu dikkate alarak belirlemeleri gerekiyor.