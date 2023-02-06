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Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu? Marmara depremi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Kahramanmaraş’taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7’lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu? Marmara depremi...

"Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem sonrasında akıllara büyük İstanbul depremi için detaylar merak ediliyor. Konu hakkında değerlendirmeler merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi?

"Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 ilde hissedilen 7.7'lik deprem sonrasında büyük İstanbul depremi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'taki deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? 7.7'lik deprem Büyük İstanbul depremini etkileyecek mi, olur mu?

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ercan, Kahramanmaraş'taki bu yıkıcı depremin büyük İstanbul depremine etkisi olup olmayacağını yorumladı.

'Diğeri de Arap kalkanı diye andığımız doğu Torosların ütünde bulunduğu Hakkari Diyarbakır, Lice, Adıyaman'ın kuzeyi Gaziantep Kilis bölgesi. Diğeri de Antalya körfezinden doğru gelen Kıbrıs yayının Çukurova'yı geçerek kesim yerinden oluşmuştur.'

"Bu yüzyıllardır beklenen bir depremdir. Ama bu deprem şu ün olacak bu gün olacak bir düşüncemiz söz konusu değil. Bu bölgede Osmaniye üçgeninde, çatağında böyle bir depremi bekliyorduk."

"Deprem çok büyük oldu. 7,4 büyüklüğünde. Yıkım gücü 11'dir. Yaklaşık 130 tane atom bombası gücünde bir enerji boşaltmıştır. 42 saniye sürmüştür. Bunun arkasından irkitilmiş depremler olacaktır."

"200 kilometre yarı çaplı alanda özellikle. Artçı depremlerde en az 2- 3 yıl sürecektir bu bölgede. Marmara da bir deprem yapması mümkün değildir."

'Herkes merak ediyor çünkü 5 kişiden biri İstanbul'da yaşıyor. Bu deprem, İstanbul'da bir depremi tetiklemez. Marmara gergin değil. Marmara'nın deprem için 6 milyar gigatonluk bir güce ihtiyacı var. Bu güç Marmara'da toplanmış değil. O nedenle 24 yıldır benim dışımdaki arkadaşlar her an deprem olabilir demesine rağmen bu deprem olmadı çünkü gergin değil Marmara... Depremciklerin gergin olması o bölgenin gergin olduğunu göstermez. Depremcikler, o bölgedeki gerginliğin birikmekte olduğunu gösterir.'

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